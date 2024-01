Unbekannte haben das „Bücherhaisl“ am Berliner Platz in Speyer beschädigt. Laut Polizei wurde der Bücherschrank in der Zeit von Mittwoch, 10. Januar, 16 Uhr, bis Donnerstag, 11. Januar, gegen 9.30 Uhr, mit einer unbekannten weißen Pulversubstanz besprüht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag hervor. Die Bücher im Schrank seien dadurch teilweise bis zur Unbrauchbarkeit beschädigt. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 200 Euro aus.

Wer im genannten Zeitraum in der Nähe des Berliner Platzes verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 melden oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.