Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in einen Supermarkt in der Auestraße eingebrochen, in dem sie eine Notausgangstür mit einem Gullydeckel eingeworfen haben. Laut Polizei geschah der Einbruch gegen 2.11 Uhr. Im Inneren des Gebäudes seien die Diebe mit ihrer Methode dann an der Tür zu einem Handy- und Technikshop gescheitert. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1500 Euro. Ob Supermarktware gestohlen wurde, sei unklar. Hinweise an die Polizei sind möglich via Telefon unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.