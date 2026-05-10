Unbekannte sind in eine Waldhütte in Speyer eingebrochen und haben dabei zwei Holztüren aufgebrochen. Die Tat ereignete sich in der Straße Erster Richtweg nahe der L528. Laut Mitteilung der Polizei lag der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 8. Mai, 9.20 Uhr. Die Täter gelangten nach dem Aufbrechen der Türen in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.