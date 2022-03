Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag an zwei Orten in Speyer eingebrochen und haben Bargeld und Alkohol gestohlen. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilten, ereigneten sich die Einbrüche in den Straßen Im Leinpfad und Am Neuen Rheinhafen zwischen Freitag, 22, und Samstag, 9.30 Uhr. Die Täter hebelten demnach im Leinpfad das Fenster eines Vereinsheims auf und stahlen dort 110 Euro in bar aus einer Kasse. Am Neuen Rheinhafen wurde ebenfalls mittels Schraubendreher die Holzabdeckung zum Innenbereich einer Bar aufgehebelt. Die Täter nahmen acht Flaschen Alkohol mit. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei beiden Einbrüchen um dieselben Täter handelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.