Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag laut einem Bericht der Polizei in eine Schule im Mausbergweg eingebrochen. Zunächst haben sie versucht, die Tür aufzuhebeln. Weil das aber nicht gelang, schlugen sie laut dem Bericht eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Innere. Im Inneren durchwühlten sie anschließend mehrere Büros und versuchten, einen Schrank aufzuhebeln. „Zum Sachschaden sowie Art und Wert der Beute liegen bislang keine Erkenntnisse vor“, so die Polizeiinspektion Speyer. Den Zeitraum für den Einbruch geben sie zwischen Mittwoch, 21.45 Uhr, und Donnerstag, 4.25 Uhr, an. Zeugen und werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.