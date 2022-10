In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 2.55 Uhr, sind zwei bislang unbekannte Täter in ein Restaurant in der Wormser Landstraße eingebrochen und haben Bargeld mitgenommen. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter über das Fenster eingestiegen und haben fünf Geldbeutel mit einem niedrigen dreistellligen Bargeldbetrag erbeutet. Der erste Täter wird als männlich, mit einer schlanken Figur beschrieben. Er hat zur Tatzeit schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine weiße Hose, ein helles Kapuzenshirt und schwarze Handschuhe getragen. Auch der zweite Täter wird als männlich mit schlanker Figur beschrieben. Er hat laut Polizei weiße Schuhe, eine helle Hose, ein helles Kapuzenshirt und eine dunkle Jacke darüber getragen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder der Beschreibung der Täter machen können, werden gebeten die Polizei Speyer telefonisch über die 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu informieren.