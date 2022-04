Unbekannte haben zwischen Karsamstag, 16. April, und Dienstag, 19. April, laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer versucht, in ein Modegeschäft in der Maximilianstraße einzubrechen. „Durch den gewaltsamen Versuch in die Räumlichkeiten einzudringen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro“, so die Beamten. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Maximilianstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.