Der Inhaber einer Gaststätte in der Armbruststraße in Speyer hat am Freitagnachmittag entdeckt, dass in sein Lokal eingebrochen wurde. Der Polizei zufolge hebelten noch unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zur Gaststätte. Ziel der Täter im Inneren waren Glücksspiel- und Dartautomaten. Diese seien zum Teil gewaltsam geöffnet worden, heißt es von der Polizei. Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.