Einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Gastronomiebetrieb in der Albert-Einstein-Straße in Speyer verursacht. Wie die Beamten der Polizei Speyer mitteilen, verschafften sich die Täter zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 13.30 Uhr, Zugang zu dem Lokal und beschädigten einen Sicherheitszylinder. Hinweise werden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.