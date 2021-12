Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räume eines Lieferdienstes in der Wormser Landstraße in Speyer eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Wie die Polizeiinspektion Speyer berichtet, beläuft sich der Schaden auf mehrere hundert Euro. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Wormser Landstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.