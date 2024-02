Aus ihrem Auto heraus haben Unbekannte am Montagmorgen gegen 8 Uhr zwei Radfahrerinnen mit Eiern beworfen. Wie die Polizei mitteilt, traf es zunächst eine 15-jähriger Radlerin in der Wimphelingstraße. Sie sei an Kleidung und Schuhen getroffen worden, letztere seien unwiderruflich beschädigt worden. Sachschaden: 75 Euro. In der Schwegenheimer Straße bewarfen die unbekannten Täter demnach dann wenig später eine 48-Jährige, die mit ihrer Tochter auf einem Lastenfahrrad unterwegs war. Dabei habe die Frau beinahe die Kontrolle über ihr Rad verloren, jedoch noch rechtzeitig abbremsen können. Nach Angaben der Geschädigten saßen mindestens drei etwa 20 Jahre alte Personen, davon mindestens zwei männlich, in dem roten Wagen. Die Beamten leiteten Verfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ein und suchen Zeugen der Vorfälle, die unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispieyer@polizei.rlp.de Hinweise geben können.