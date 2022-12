Zwischen Montag, 1 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter drei geparkte Fahrzeuge in der Großen Pfaffengasse auf der Gehwegseite mit einem gelben Sprühlack besprüht. Wie die Polizei weiter mitteilt, beläuft sich der Gesamtschaden auf ungefähr 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können oder die Sachbeschädigung gesehen haben, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an die Adresse pispeyer@polizei.rlp.de mitzuteilen.