Ein geparktes Auto ist auf dem Parkplatz am Speyerer Königsplatz am Samstagabend beschädigt worden. Die unbekannte Verursacherin entfernte sich vom Tatort. Gegen 22.40 Uhr hat sie beim Umfahren einer Parkreihe in einem zu engen Linksbogen den Wagen gestreift, der ordnungsgemäß in der äußersten Parkbucht stand, teilt die Polizei mit. Die Unbekannte touchierte mit der vorderen linken Fahrzeugseite die rechte Fahrzeugfront des geparkten Autos. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Dann entfernte sich die Fahrerin zügig in Richtung Ludwigstraße. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Weitere Zeugen und die Fahrerin werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, zum melden.