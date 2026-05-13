Unbekannte haben in Speyer die Fensterscheibe einer Gaststätte beschädigt. Ein Zeuge nahm in der Nacht zum Donnerstag, 7. Mai, das Bersten der Scheibe wahr und beobachtete eine Person vor dem Lokal. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr in der Kutschergasse. Während der Zeuge die Polizei informierte, entfernte sich die Person in unbekannte Richtung, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag zwischen 1 und 3 Uhr Personen, Fahrzeuge oder etwas Auffälliges im Umfeld der Gaststätte beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 96323312, E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de, entgegen.