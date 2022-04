Der Umzug der kommunalen Impfstelle Speyer von der Stadthalle in das ehemalige „Stift“ in der Spitalgasse hat laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach „organisatorisch reibungslos“ funktioniert. Wie berichtet, waren in der Stadthalle am vergangenen Samstag die letzten Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen worden. Seit Dienstag wird nun in der Spitalgasse geimpft. „Heute waren 15 Impftermine vereinbart. Insgesamt wurden 16 Personen geimpft“, teilte die Stadt-Sprecherin am Mittwoch mit. Elf Personen seien spontan ohne Termin gekommen, fünf hätten zuvor online einen Termin vereinbart. „Für diese Woche sind bisher weitere vier Termine vereinbart“, so Eschenbach. Die Stadt rechne damit, „dass sich die Impfzahlen im Stift analog zu den letzten Wochen verhalten werden“.