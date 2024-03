Die Stiftung der Speyerer Stadtwerke für erneuerbare Energien und Umwelt fördert drei Speyerer Projekte für den Klimaschutz. Dafür fließen insgesamt 8100 Euro.

Wie die Stadtwerke mitteilen, gehen 2900 Euro an den Verein der Freunde und Förderer der Rucksackschule und ihr Projekt „Insektenwelt: Eine Vielfalt am Verschwinden?“. Mit Fachexkursionen und Vorträgen mit Naturpädagogen sollen Schüler für „die Bedeutung der Insekten als Lebensgrundlage auf der Erde sensibilisiert werden“, heißt es weiter. Genauso viel Geld erhält demnach die Bieneninitiative Speyer, die sich in Kooperation mit der Volkshochschule dem Thema „Mehr Natur in Speyerer Gärten“ widme. Unter fachlicher Anleitung einer Biologin und Naturgestalterin legen in dem Projekt Interessierte beispielsweise Magerbeete, Trockenmauern, Eidechsenburgen oder eine Kräuterrasen selbst an. 2300 Euro fließen an das Projekt „Ökokids-Kinder entdecken Zusammenhänge in der Natur“ des Miteinander Aussiedler Netzwerks mit Workshops zu Themen wie Luftverschmutzung, Wasserqualität oder Pflanzenvielfalt.

Zwei weiterer Projekte hätten die Auswahlkriterien nicht erfüllt. Von den ursprünglich 10.000 Euro im Fördertopf werden 1900 Euro demnach auf das kommende Jahr übertragen. Dafür seien mit einer Beschreibung des Projekts (Situation, Idee, zeitlicher Ablauf, Kosten) und der Organisation schon Bewerbungen möglich. Sie können an Stadtwerke Speyer GmbH, Georg-Peter-Süß-Straße 2, 67346 Speyer oder per E-Mail an die Adresse annika.nau@stadtwerke-speyer.de geschickt werden, Stichwort: Umwelt-Stiftung. Die Projekte müssten in den Jahren 2025/26 umgesetzt werden.rhp