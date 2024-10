Der Umweltpreis 2023/24 der Stadt Speyer geht an ein Projekt, bei dem sich Schüler der Schule im Erlich in der Pflege von Biotopen im Stadtgebiet engagieren. Angeleitet werden sie dabei von Ehrenamtlichen der Kreisgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Die Auszeichnung ist in diesem Jahr mit einem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro verbunden. Die Vergabe im Umweltausschuss erfolgte einstimmig. Vertreter aller Fraktionen lobten das Projekt, bei dem jeden Montagnachmittag Erlich-Schüler theoretische wie praktische Erfahrungen im Naturschutz sammeln, wenn sie unterschiedliche Lebensräume – Stromtalwiesen am Rhein, Sanddünen im Stadtwald oder die Blühwiese auf dem Friedhof – pflegen und stark wuchernde oder zugewanderte Pflanzenarten zurückdrängen. Mit dem Preisgeld soll die Initiative in den kommenden Schuljahren fortgeführt werden.