Die Stiftung der Stadtwerke Speyer (SWS) schüttet über ihren Umweltpreis 7660 Euro an zwei Projekte aus. Es gab vier Bewerbungen.

In diesem Jahr profitieren zwei Initiativen von der Förderung: „Miteinander e. V. Aussiedler Netzwerk“ und der „Verein der Freunde und Förderer der Rucksackschule Speyer e. V.“ „Mit dem Umweltpreis möchten wir Menschen ermutigen, ihre Ideen für mehr Nachhaltigkeit umzusetzen. Viele kleine Initiativen können gemeinsam viel bewegen“, wird SWS-Geschäftsführer Georg Weyrich zitiert.

Das „Miteinander e. V. Aussiedler Netzwerk“ wird mit 2500 Euro für die Fortsetzung des Projekts „Ökokids III – Aktiv im Alltag für den Klimaschutz“ unterstützt. Der „Verein der Freunde und Förderer der Rucksackschule Speyer e. V.“ erhält 5160 Euro für das Projekt „Artenvielfalt in der Stadt“. Bereits 2022 wurden auf dem Speyerer Friedhof 84 Vogelnist- und fünf Fledermauskästen ausgebracht. Das Projekt soll weitergeführt und erweitert werden.

Für den Umweltpreis der Stiftung der Stadtwerke Speyer waren insgesamt 12.000 Euro vorgesehen. Nicht vergebene Mittel werden auf die nächste Ausschreibung übertragen. Zwei weitere Bewerbungen erfüllten laut Mitteilung die Förderkriterien des Stiftungsrates nicht.

Bewerbungen für den Umweltpreis 2027 können schon jetzt inklusive einer kurzen Beschreibung der Organisation und des Projekts unter dem Stichwort „Umwelt-Stiftung“ abgegeben werden: Stadtwerke Speyer GmbH, Georg-Peter-Süß-Straße 2. 67346 Speyer oder per E-Mail an kirsten.mund@stadtwerke-speyer.de. Die Projekte müssen in den Jahren 2027/28 umgesetzt werden.