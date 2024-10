Die drei Speyerer Anglervereine haben auch in diesem Jahr wieder eine Umweltsäuberungsaktion rund um den Rhein, den Altrhein, den Wammsee und die Binsfeldufer organisiert. Die Aktion findet am Samstag, 19. Oktober, statt und beginnt um 9 Uhr. Die Anglerfreunde treffen sich am Denkmal, die Mitglieder von „Petri Heil“ am Vereinsheim in der Hasenpfuhlstraße und die des Angelsport- und Fischzuchtvereins im Vereinsheim im Binsfeld. Unterstützt wird die Aktion von der Stadt, der Flugplatz-Betreiber-Gesellschaft FSL und dem THW Ortsverein Speyer.

Nach der Säuberungsaktion endet der Dreck-Weg-Tag traditionell mit einem gemeinsamen Mittagessen aller Teilnehmer. In diesem Jahr findet das abschließende Essen im Vereinsheim von Petri Heil Speyer in der Hasenpfuhlstraße 17 statt. Die Organisatoren hoffen erneut auf zahlreiche Mitstreiter, die sich an der Umweltaktion beteiligen.

Die Vereine erhalten tatkräftige Unterstützung von der Stadtverwaltung, der FSL und dem THW. Diese Zusammenarbeit soll dazu beitragen, die Aktion effizient und erfolgreich durchzuführen.