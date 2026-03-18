Der Klimawandel setzt dem Speyerer Wald zu. Bäume sterben ab und fallen um. Ein Waldbesucher sieht Gefahr für Leib und Leben. Der Landesforst beruhigt – und rät zur Vorsicht.

„Es hätte Tote geben können“, sagt Rainer Berghaus, und die Empörung ist ihm noch immer anzumerken. Den 72-Jährigen treibt eine Beobachtung um, die er vor Kurzem im Speyerer Wald gemacht hat, nahe dem Wanderparkplatz südlich der Iggelheimer Straße (L528). „Vielleicht 100 Meter hinter der Schranke am Parkplatz lag ein toter Baum quer über dem Wanderweg“, berichtet Berghaus. Der Baum sei offensichtlich umgefallen, „weil seine Basis total morsch war“. Hätte just in dem Moment jemand den Waldweg begangen – nicht auszudenken, meint der Speyerer, der nach eigener Aussage sehr häufig im Wald unterwegs ist, um sich fit zu halten.

Hätte ins Auge gehen können: Ein abgestorbener Baum liegt auf einem Waldweg im Speyerer Wald südlich der L528 in Richtung Böhl-Iggelheim. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt seines Falls niemand anwesend. Foto: Berghaus/oho

Wo auch immer er durch den Forst marschiere, überall sehe er dasselbe, sagt Berghaus: „Abgestorbene Bäume, die jahrelang am Wegrand stehen.“ Zwar wisse er, dass man als Besucher im Wald auf der Hut sein müsse, dass Äste abbrechen und Stämme umstürzen können: „Ich kenne mich aus im Wald.“ Allerdings sei er ebenso wie sicherlich viele andere Menschen nicht darauf gefasst, in unmittelbarer Nähe eines eigens ausgewiesenen Wanderparkplatzes „von einem Baum erschlagen“ zu werden, sagt Berghaus. Allein rund um den Parkplatz an der L528 stünden 20 bis 30 abgestorbene Bäume. „Ich selbst habe es schon erlebt, dass Bäume umfallen“, schildert der Rentner. Er sieht die Stadt als Waldbesitzerin und vor allem den Landesforst als Bewirtschafter in der Pflicht, die Bedrohungen zu beseitigen: „Es ist sehr gefährlich im Speyerer Wald.“

Waldbesuch auf eigene Gefahr

Christopher Skala will dieser Feststellung nicht grundsätzlich widersprechen. Ein Besucher müsse sich bewusst sein, „dass es Gefahren gibt im Wald“. Daher sei im Waldgesetz des Landes Rheinland-Pfalz auch festgehalten, dass das Betreten des Waldes zu Erholungszwecken zwar jedem und jederzeit gestattet sei, jedoch auf eigene Gefahr erfolge, betont der Leiter des Forstamts Pfälzer Rheinauen in Bellheim, zu dem auch das Speyerer Revier von Förster Mirko Müsel gehört.

Mit Ansage: Die Stammbasis des umgestürzten Baums ist völlig morsch. Foto: Berghaus/oho

In der Tat stünden in den rund 1000 Hektar großen Wäldern der Domstadt viele Baumleichen, bestätigt Skala. Ursächlich dafür sei zumeist der Klimawandel, der besonders den Kiefern und Buchen auf den sandigen Standorten zusetze, im Auwald auch den Eichen. Vor allem die Kiefer habe es bei heißeren, trockeneren Sommern und sinkendem Grundwasserspiegel schwer. „Hitze und Wassermangel bewirken, dass die Nadeln braun werden und die Kronen vertrocknen. In der Folge stirbt der ganze Baum“, erläutert Skala. Das könne „innerhalb weniger Wochen“ geschehen. Ist ein Baum durch Umwelteinflüsse geschwächt, wird er zudem zur Beute von Krankheiten und Schädlingen, die das Sterben beschleunigen.

Viele tote Bäume

Die toten Baumgerippe blieben stehen, denn es seien einfach viel zu viele, um sie alle vorsorglich fällen zu können, bittet Skala um Verständnis für die begrenzten Ressourcen des Landesforstes. Zumal gewisse Mengen an Totholz auch zum Lebensraum Wald gehörten. Das Problem: Abgestorbene Bäume könnten „von jetzt auf gleich umkippen“, sagt Skala. Gleichwohl solle niemand zu Schaden kommen. Deshalb verwendeten die jeweiligen Revierförster den Großteil ihrer Zeit darauf, die Bestände zu kontrollieren.

Oberaufseher der Wälder in der Rheinebene: Christopher Skala leitet das Forstamt Pfälzer Rheinauen in Bellheim. Archivfoto: Patrick Seiler

Doch müsse man sich dabei auf bestimmte Bereiche beschränken, betont Skala, nämlich auf Orte, „an denen Menschen verweilen können“, sprich: Lehrpfade, Schutzhütten, Sitzbänke, Spiel- und Parkplätze. In deren Umfeld werde ein- bis zweimal im Jahr geprüft, ob die „Benutzung gefahrlos möglich“ sei. Als zu kontrollierende Sicherheitszone gelte dabei eine Baumlänge. Diese Regel werde auch bei Straßen angewandt, die durch Waldgebiete führen.

Drohe durch einen Baum unmittelbare Gefahr, „kommt er weg“, sagt Skala. Wander- und Waldwege seien aus der Sicherungspflicht allerdings ausdrücklich ausgenommen, verweist der Behördenleiter auf die gängige Rechtsprechung. So hatte ein Mann die sachsen-anhaltinische Stadt Thale auf Schmerzensgeld verklagt. Er war im Juli 2018 mit seiner Familie auf dem „Harzer Hexenstieg“ gewandert, wobei ein Baum auf ihn stürzte. Der Verunglückte ist seitdem querschnittsgelähmt. Er argumentierte, dass die Kommune ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen sei. Der umgestürzte Baum sei erkennbar abgestorben gewesen und habe offensichtlich eine Gefahr dargestellt. Er hätte daher beseitigt werden müssen.

„Waldtypische Gefahr“

Das Landgericht Magdeburg war anderer Auffassung. „Mit waldtypischen Gefahren muss der Besucher auch auf Wegen rechnen“, urteilten die Richter. Ein Waldbesucher sei primär selbst für seine Sicherheit verantwortlich. Risiken, welche die Bewegung in der Natur mit sich bringe, gehörten zum allgemeinen Lebensrisiko (Az 10 O 701/19). Der Mann wandte sich daraufhin an den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, der die Klage jedoch abwies. Der BGH hatte bereits 2012 geurteilt, dass Waldbesitzer nicht für Verletzungen haften müssen, die Spaziergängern durch „waldtypische Gefahren“ wie herabstürzende Äste entstehen. Die Benutzung des Waldes geschehe auf eigene Gefahr (Az BGH VI ZR 311/11). Ausgangspunkt damals war die schwere Kopfverletzung einer Frau durch einen abbrechenden Ast im Wald bei Dillingen im Saarland.

Demnach haften Waldbesitzer nur für Gefahren, die „atypisch“, also nicht durch die Natur bedingt sind. „Etwa wenn eine Sitzbank morsch ist und durchbricht“, nennt Skala ein Beispiel. Oder wenn ein Spielgerät kaputt ist. Waldbesuchern rät der Forstamtsleiter daher, stets aufmerksam zu sein, auf den Wegen zu bleiben und auch mal „einen prüfenden Blick nach oben“ zu werfen, sobald man sich irgendwo niederlassen wolle.

Wackelig: Ein umgekippter Baum hängt drohend über einer Ruhebank im Speyerer Wald. Foto: Berghaus/oho

Rainer Berghaus überzeugt die Position von Forstverwaltung und Gerichten nicht. Er frage sich, „ob tote Bäume, die schon jahrelang am Wegesrand stehen, noch eine waldtypische Gefahr darstellen“ oder nicht doch schon eine Pflicht zum Handeln. Zur Bekräftigung präsentiert er das Foto eines Stamms, der schräg gerade noch so an einem Nachbarbaum hängt – direkt neben einer Bank für ermattete Waldbesucher.

Wegen beschädigter Bäume und Geräte hat die Stadt vor wenigen Tagen auch angekündigt, den Waldspielplatz bei der Walderholung aufzulösen.