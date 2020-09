Noch in dieser Woche beginnt die Umgestaltung der Hafenstraße zwischen der Straße Am Heringsee und dem Ziegelofenweg sowie der Uferpromenade. Wie die Stadt am Dienstag informierte. wird bis Ende 2020 die Uferpromenade vom Pegelhaus bis zur Hafenstraße 34 ausgebaut und der Teilabschnitt der Hafenstraße zwischen den Häusern Nr. 39 und 43 saniert. Geplant ist dort eine Oberflächengestaltung der Uferpromenade wie im bereits fertiggestellten Bereich des Parks am Rheinufer als wassergebundene Decke. Außerdem wird die Hafenstraße zwischen Haus Nr. 43 und Nr. 46 asphaltiert. Im kommenden Jahr 2021 folgt dann der Bereich zwischen der Villa und der Einmündung Hafenstraße/Am Heringssee. Ebenfalls 2021 soll dann der Ausbau des Kreuzungsbereichs Hafenstraße/Am Heringssee mit einer Überquerungshilfe inklusive des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle Hafenstraße erfolgen. Danach wird noch die Fahrbahn der Franz-Kirrmeier-Straße bis zum Ziegelofenweg saniert. Die Stadtwerke und die Entsorgungsbetriebe Speyer werden ihre Leitungsnetze parallel sanieren. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. 1,8 Millionen Euro muss die Stadt zahlen.