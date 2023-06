Die Farbe der Trauer ist Schwarz. Dabei kann das Gefühl für die Trauernden selbst eine ganz andere Färbung haben. Mit einem „Kreativtag für Trauernde“ will die Trauerseelsorge des Bistums Betroffenen helfen, einen Blick in ihr Inneres zu werfen. Und ihren Schmerz zu bewältigen.

Trauer kann viele Farben haben. Sie kann tiefschwarz sein, voller Bedrückung und Ausweglosigkeit. Sie kann grün sein, durchsetzt mit Hoffnung. Blau und leicht wie der Himmel. Oder rot, voller Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, die man mit einem geliebten Menschen hatte, der für immer gegangen ist. Trauer kann schillern wie ein Regenbogen. „Sie ist nicht schwarz, sondern bunt“, sagt Kerstin Fleischer, Trauerbegleiterin und Referentin der Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer.

Trauer ist aber auch oft stumm, weil es trauernden Menschen häufig schwerfällt, ihre Gefühle, die zwischen schmerzhaftem Vermissen und liebevoller Erinnerung schwanken, in Worten auszudrücken. Um auch ihnen ein Angebot machen, ihre Trauer zu bewältigen, bietet die Trauerseelsorge des Bistums einen Kreativtag für bis zu zwölf Trauernde am Samstag, 8. Juli, 9.30 bis 15 Uhr, im Priesterseminar St. German an.

Mit Stiften, Pinseln, Wasserfarben, Aquarellpapier, Schere und Kleber „wollen wir etwas entstehen lassen, in Bewegung bringen“, erklärt die ehrenamtliche Trauerbegleiterin Birgit Balzer, die gemeinsam mit Annekathrin Raue und Dietmar Breininger das Seminar betreut. „Es geht dabei nicht um das schönste Bild. Wir stellen keine Vergleiche an und machen keine Vorgaben“, betont sie. Mit ihren Mitstreitern wolle sie vielmehr trauernden Menschen die Möglichkeit geben, „liebevoll hinzuschauen auf das, was sie beschäftigt“. Und etwas selbst zu gestalten, biete eben die große Chance, „zu sehen: Was ist da in mir?“, sagt Balzer.

Das fange schon dabei an, welche Farbe oder Farben man auswähle, was man male, ob sich Figuren zeigen, Muster, Formen, erläutert die Trauerexpertin. Muss man anschließend zur Schere greifen, um die eigene Kreation zu trennen und neu anzuordnen? Braucht sie einen Rahmen oder soll sie im Gegenteil weiter ausgreifen, sich Platz schaffen? „Es ist spannend zu sehen, was sich bei diesem Prozess entwickelt, und zwar für alle, Frauen wie Männer“, will Balzer denjenigen Mut machen, die sich ansonsten scheuen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Dieses Hinschauen und sich Einzulassen erfordert durchaus Mut, wissen Balzer und Fleischer aus langer Erfahrung in der Trauerarbeit. Das Angebot eigne sich daher eher für Menschen, deren Trauer nicht frisch sei, sondern bereits länger anhalte. Die daher auch die Erfahrungen verkraften könnten, die andere Teilnehmer womöglich schildern. Denn darum gehe es ebenfalls: über das kreative Tun miteinander ins Gespräch zu kommen. „Auch dafür sind wir den ganzen Tag über vor Ort“, sagt Balzer. Sie verspricht, dass jeder aufgefangen werde, wenn es emotional notwendig sein sollte: „Niemand geht mit einem schlechten Gefühl nach Hause.“

Zur Sache

Info und Anmeldung bis Freitag, 30. Juni, bei der Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer, Webergasse 11, unter Telefon 06232 102288 oder per E-Mail: hospiz-trauerseelsorge@bistum-speyer.de. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro, Mittagessen inklusive.