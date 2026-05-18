Stadt und Stadttaubenprojekt wollten gemeinsam die Speyerer Taubenpopulation in den Griff bekommen. Nun ziehen sich die Tierschützer enttäuscht zurück – und erheben Vorwürfe.

Rolf Jankowska klingt frustriert. „Zwei Jahre haben wir verhandelt, und nichts ist dabei herausgekommen“, sagt der Speyerer Taubenschützer. Ein vorerst letztes Gespräch mit der Stadtverwaltung habe am 19. September 2025 stattgefunden, danach sei man entweder vertröstet worden oder habe gleich gar keine Antwort auf Anfragen erhalten, berichtet Jankowska. Dennoch habe sich seine Frau Petra weiterhin in der Betreuung des städtischen Taubenschlags im Dachgeschoss des Verwaltungsgebäudes in der Großen Himmelsgasse 10 engagiert. Doch nun sei damit Schluss. „Meine Frau hatte das Gefühl, dass sie dort nicht unbedingt willkommen ist“, sagt Jankowska: „Wir gehen daher davon aus, dass von Seiten des Ordnungsamtes kein Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns besteht.“

Dabei waren die Jankowskas und ihre Mitstreiter vom Stadttaubenprojekt Speyer mit großen Hoffnungen in die Zusammenarbeit mit der Stadt gestartet, um den von vielen als überbordend empfundenen Bestand an Tauben in der Domstadt zu reduzieren. Geschehen sollte das unter anderem mit artgerechter Fütterung, um die Gesundheit der Tiere zu verbessern, sowie mit mehr und größeren Taubenschlägen. In diesen sollten sich die gern als „Ratten der Lüfte“ verunglimpften Vögel zum Brüten niederlassen, so dass die Gelege hätten beständig kontrolliert und gegen Gipsimitate ausgetauscht werden können. Das gilt als wirksamste und schonendste Methode, um die Taubenanzahl nachhaltig nach zu verringern. Jankowska schätzt die Größenordnung der Speyerer Population auf 400 bis 500 Individuen. Mindestens 150 Eier im Jahr habe allein seine Frau durch Imitate ersetzt.

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Händler und Gastronomen klagen

In Fahrt kam das Vorhaben im Jahr 2024, als Gastronomen und Einzelhändler besonders im Bereich rund um das Altpörtel über ein „extremes Taubenproblem“ klagten. Die Vögel und vor allem ihre Hinterlassenschaften würden Kunden belästigen, hieß es. Für eine Zusammenarbeit mit den Tierschützern zeigte sich die zuständige Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) offen. Es gab Gespräche, und Mitte Februar 2025 erhielten die Tierschützer die Ausnahmegenehmigung, die Tauben an ausgewählten Orten und zu festgelegten Zeiten zu füttern.

Verboten: In der Nähe des Hauptbahnhofs wurden offenbar Brotkrumen für Tauben verstreut. Artgerecht ist das nicht. Archivfoto: pse

Die Freude währte indes nicht lange. Anfang April 2025 widerrief die Verwaltung die Fütterungserlaubnis aufgrund von Protesten aus den Reihen der Gewerbetreibenden. Auch die Stadtreinigung hatte sich über die Verschmutzungen an den Futterplätzen beschwert. „Dabei haben wir die Straße hinterher mit der Pinzette gereinigt“, schildert Jankowska. Füttere man Tauben mit Körnern statt mit Brot oder Essenresten, bliebe „nichts übrig“. Doch das Bemühen um die Gesundheit der Vögel stoße bei vielen Menschen auf Unverständnis: „Wir wurden beschimpft, trotz Genehmigung.“ Das Füttern unterlasse man seither, wenn auch schweren Herzens.

Stadt: Taubenschlag wird erweitert

Nachdem der Fütterungsversuch gescheitert war, wollten die Taubenschützer zumindest für eine geeignete Unterbringung der Tiere sorgen. Laut Jankowska übermittelten sie dem Ordnungsamt im vergangenen Oktober eine Liste dessen, was aus ihrer Sicht zur Ertüchtigung des vorhandenen und zur Einrichtung eines weiteren Taubenschlags notwendig sei. Der bestehende Taubenschlag sei zu klein und werde den Bedürfnissen der Vögel nicht gerecht. Umgesetzt worden sei nichts, gehört habe man dazu ebenfalls nichts, so Jankowska. Mittlerweile hätten sich daher etliche Mitglieder des Stadttaubenprojekts enttäuscht zurückgezogen.

„Der städtische Taubenschlag wird ertüchtigt und erweitert. Wir gehen das an“, verspricht hingegen Münch-Weinmann auf Anfrage. Aus Kostengründen wolle man den Baubetriebshof bitten, die Aufgabe zu übernehmen. Wann das sein wird, dazu könne sie jedoch keine Angaben machen, so die Beigeordnete. Den Rückzug der Taubenfreunde bedauere sie zwar, doch könnten Ehrenamtliche frei darüber entscheiden, wie und bis wann sie sich engagieren wollten. Über die Art der Zusammenarbeit habe es wohl „unterschiedliche Vorstellungen“ gegeben.