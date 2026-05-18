Die Zusammenarbeit von Taubenfreunden und Stadt ist gescheitert. Das ist ein Jammer, überrascht jedoch nicht.

Was für eine Konstellation: Hier eine Gruppe Ehrenamtlicher, die bereit gewesen wäre, sich tatkräftig einzubringen. Dort eine klamme Stadt, die über jedes Engagement froh sein müsste. Und als Klammer das gemeinsame Ziel, die Anzahl der Tauben in Speyer schonend auf ein Maß herunterzuschrauben, das für Mensch wie Tier erträglich ist. Dieses Ansinnen ist wenig überraschend gescheitert, nachdem es über zaghafte erste Schritte nicht hinauskam. Denn kaum regte sich Protest, war das Unterfangen politisch gestorben. Dabei braucht das nachhaltige Management einer Taubenpopulation einen langen Atem, Experten sprechen von Jahren. Die Geduld dazu war nicht vorhanden. Das Interesse der Stadt an einer Zusammenarbeit erschien nach außen eher pflichtschuldig als von Überzeugung getragen. Hätte man die Taubenfreunde bestärkt statt vergrämt, eine kostengünstige Lösung wäre greifbar gewesen. Schade.