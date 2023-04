„Was soll mit dem Brezelhäusel passieren?“ Das will die Stadt Speyer schon seit Längerem in einer Bürger-Umfrage wissen. Die Möglichkeit, sich zu beteiligen, endet am Sonntag, 16. April. Der Fragebogen ist im Netz unter https://www.survio.com/survey/d/C3V/Brezelhaeusel erreichbar. Es geht um das Häuschen am Postplatz, der neugestaltet werden soll. Derzeit steht es leer, weshalb die künftige Verwendung des architektonisch anspruchsvollen Gebäudes offen ist. Nach dem Auszug der Brezelbäckerei Berzel 2015 war es nur noch kurzzeitig mit einem Gemüsestand belegt. In der Umfrage mit vier Alternativen zeichnet sich laut Stadtverwaltung eine klare Tendenz ab: Bisher gebe es 158 Stimmen für den Erhalt des Brezelhäuschens, 54 für einen Abriss und 52 dafür, dass das Häuschen wegkommt und nur die Glaskonstruktion darüber erhalten bleibt. Die Variante, es als Ganzes an einen anderen Platz umzuziehen, sei bislang 22 Mal angeklickt worden. Die Stadt will das Bürger-Votum umsetzen. Wenn es bei dieser Mehrheit bliebe, ginge es bei Gesprächen mit dem Urheber, einem Kölner Architekturbüro, nur noch um das „Wie“ und nicht mehr um die Grundsatzfrage, ob das Häuschen erhalten wird, so Stadt-Sprecherin Jennifer Braun. „Das Endergebnis der Umfrage gilt es aber abzuwarten.“