Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ab dem heutigen Montag treten Reiselockerungen des Auswärtigen Amts in Kraft. Eine sommerliche Auszeit außerhalb Deutschlands wäre nun zumindest in einigen Ländern möglich. Ist das für deutsche Urlauber eine Option? Bei einer Umfrage in der Speyerer Innenstadt äußern sich Touristen von überall her zu ihren Plänen.

Ingrid Bundschuh (66, Würzburg): „Wir wären eigentlich Anfang Mai nach Mallorca gereist. Das Reisebüro hatte schon viele Wochen vorher abgesagt.