Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast drei Jahre mussten Pendler, Schüler und Co. mehr oder weniger große Umwege und mehr Zeit für den Weg über den Rhein nach Speyer in Kauf nehmen. Nicht alle haben die Zubringerbusse genutzt. Eine Umfrage kurz vor der Eröffnung der Salierbrücke am Mittwochnachmittag zeigt ihre Erleichterung.

Ingrid Schweikert wohnt in Waghäusel. Sie hat ihren Wagen heute wie an so vielen Tagen in der zurückliegenden Zeit auf dem provisorischen Pendlerparkplatz direkt auf der badischen