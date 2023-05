Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Landesgartenschau 2027 kommt nicht nach Speyer. Das steht seit 14 Tagen fest. Die Planungen hatten auch eine Aufwertung des Rheinstadions vorgesehen: Speyers älteste Sportstätte liegt zwar in bester Lage zwischen Dom und Rhein, ist aber sehr in die Jahre gekommen. Sportklassen des Gymnasiums am Kaiserdom nutzen sie, sonst steht sie oft leer. Was aus den Verbesserungsplänen wird, ist nun unklar.

Für den Fall, dass Speyer den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 erhalten hätte, gab es die „Überlegung, wichtige Anlagen des Schulsports mit modernen Sportangeboten zu