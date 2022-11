Die Tankstelle in der Landauer Straße am Ortseingang Speyer ist seit dieser Woche aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen. Wie der Geschäftsführer David Davids auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, ist die Neueröffnung für Samstag, 19. November, geplant. Bis dahin werde es nicht möglich sein, dort zu tanken. Davids zufolge sollen sämtliche Bereiche der Filiale verändert werden. Das fange beim Erscheinungsbild an, gehe über die Waschanlage bis hin zu Wasserleitungen und dem Shop, der einen Sitzbereich erhalten soll. Unter anderem werden auch energieeffizientere Geräte eingebaut. Davids betont, dass die Filiale weiter Partner des Bundesverbands Freier Tankstellen (BFT) bleibe, der sich auch an der Finanzierung des Umbaus beteiligt habe. Über die Höhe der Investition hat Davids keine Angabe gemacht. In einem RHEINPFALZ-Gespräch im Juni über hohe Spritpreise hatte Davids bereits die Maßnahmen angekündigt und angedeutet, in welche thematische Richtung er seine Tankstelle gestalten möchte.