Die BFT-Tankstelle in der Landauer Straße am Ortsausgang ist seit Anfang November aufgrund von Umbauarbeiten geschlossen. Laut Inhaber David Davids sollten die Arbeiten bis Samstag, 19. November, abgeschlossen sein. Am Freitag ist aber klar geworden, dass dies nicht zu schaffen ist. „Wir hatten Lieferschwierigkeiten“, erklärt Davids die Hintergründe. Ein paar Restarbeiten seien noch zu erledigen. Als neuen Termin für die Wiedereröffnung hat Davids nun Mittwoch, 23. November, im Visier.

Wie Davids in der Vergangenheit bereits angedeutet hatte, soll die Tankstelle nach Fertigstellung eine Motorsport-Thematik erhalten – inklusive „Pole Position“-Markierungen an den Zapfsäulen und einer Start-Ziel-Geraden Richtung Waschstraße. Im Inneren gibt es bereits jetzt Sitzgelegenheiten in Auto-Look und mehrere Anspielungen auf den Hockenheimring.