Es mag am Wetter gelegen haben oder auch am umfassenden Live-Stream: Den Transport des U-Boots U17 vom Technik-Museum Speyer zum Naturhafen haben am Sonntagmorgen zwar einige hundert Menschen am Straßenrand verfolgt, aber nicht so viele wie bei der Ankunft 2023. Die Bilanz der Projektverantwortlichen fällt positiv aus.

Eingefleischte Technik-Fans hat die Vorhersage von ergiebigem Regen für den Sonntag offenbar nicht von der Anreise abgehalten. „Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden“, berichtet Volker Sprösser.