Still war es in der breiteren Öffentlichkeit um die Brezelwerfer, die Gruppe beim TSV Speyer, geworden. Nun kehrt sie zurück und wie: mit ihrem ersten (Spaß)Turnier am Sonntag (9 bis 17 Uhr) in der Osthalle. Trainer Sven Eskic hat die Einzelheiten.

Zuletzt nahmen die Speyerer nur auswärts an Wettbewerben teil: „Während Corona ging Vieles nicht“, sagte Coach Eskic im Gespräch mit unserer Zeitung. Zweimal starteten sie