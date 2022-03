Dass sich Freiwillige der Tiere von Geflüchteten annehmen ist ehrenwert. Doch warum müssen sie das überhaupt?

Die Situation ist unübersichtlich. Es ist schwierig vorherzusagen, wie viele Geflüchtete wann und wo ankommen. Die Beteiligten haben hier alle Hände voll zu tun. Schon klar: In dieser Lage denkt nicht jeder an die Haustiere der Geflüchteten. Dennoch ist es verwunderlich, dass es an diesem Punkt keine klare Struktur gibt.

Dass derzeit Privatpersonen auf eigenen Kosten aushelfen müssen, ist für alle Beteiligten kompliziert – und emotional. Würden Sie Ihr Tier Fremden überlassen? Die Helfer können auch nur begrenzt handeln. Sie benötigen Unterstützung von offizieller Seite aus. Jetzt sind Stadt und Land gefragt, zu handeln.