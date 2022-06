Zu Beginn des Kriegs in der Ukraine wurde eine Lösung für das Tier-Verbot der AfA in Aussicht gestellt. Davon ist jetzt nichts mehr zu hören.

Dass Menschen privat die Haustiere von Geflüchteten aufnehmen, ist nicht selbstverständlich. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte im Frühjahr bestätigt, dass solche Paten überall im Land einspringen, um Tiere, die in den Aufnahmeeinrichtungen des Landes nicht hinein durften, zu betreuen. Im Chaos der ersten Wochen war das absolut richtig und wichtig. Doch bei der AfA in Speyer-Nord läuft das noch heute so. Drei Monate später ist die Anzahl der ankommenden Geflüchteten zwar zurückgegangen. Dennoch wurden ihre Tiere bis jetzt von Privatpersonen betreut. Drei Monate, in denen man an einer Lösung hätte arbeiten können, um die Last von den Schultern derer zu nehmen, die die Arbeit und den Stress hatten. ADD und AfA machen es sich an dieser Stelle zu einfach. Der Krieg ist nicht vorbei. Was, wenn wieder mehr Geflüchtete kommen? Irgendwann ist die Energie privater Helfer womöglich aufgebraucht.