Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nataliia Mylnik ist dankbar für die Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft, die ihr in Speyer entgegengebracht wird. Mit ihren beiden Kindern und zwei weiteren Müttern ist die Ukrainerin am Dienstag in der Domstadt angekommen. Sie hat jetzt einen großen Wunsch.

„Helfen Sie uns, diesen Krieg zu beenden“, bittet Nataliia Mylnik. Die Anstrengungen der vergangenen Tage und der stundenlangen Autofahrt von ihrer Heimat in der Ukraine in die Pfalz sind