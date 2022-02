Mit der russischen Invasion der Ukraine vergangene Woche hat sich die Lage in Europa schlagartig verändert. Es herrscht wieder Krieg. Schlimm ist das auch für die Ukrainer, die aus der Ferne zusehen und um ihre Familien und Freunde in der Heimat bangen müssen. Vier Menschen aus Speyer und dem Umland berichten von den vergangenen Stunden und Tagen.

Schon früh am Sonntagmorgen schickt Jevgenij Benderski eine WhatsApp-Nachricht: „Russische Armee schon in Charkiw. Kämpfe in der Stadt. Furchtbar. Putin bringt viel Tod in eine sehr friedliche und schöne Stadt.“ Es ist seine Heimatstadt, von der der 56-Jährige schreibt. Am Morgen sind russische Truppen in die zweitgrößte Stadt der Ukraine eingedrungen. Es kommt zu Straßenkämpfen zwischen ukrainischen Kräften und russischen Soldaten. Die Bevölkerung wird aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen.

Das gilt auch für die Eltern und den Bruder von Benderskis Frau Anastasia. Sie leben in der 1,5-Millionen-Einwohner-Metropole, berichtet der ehemalige Tennis-Trainer vom TC Weiss-Rot Speyer, der mittlerweile in Walldorf lebt. Zeitweise müsse die Familie immer wieder Schutz in der U-Bahn suchen. „Es ist ganz schlimm, was da passiert“, sagt Benderski. Auch er hat noch Familie in der Ukraine. Sein Onkel und seine Cousine sind auf der Flucht Richtung Westen. Alle hoffen, dass sie dort sicher sind.

„Die Leute im Osten mögen Putin nicht“

„Meine Freunde und Familie hassen Putin“, sagt Benderski offen. Seit dem Überfall auf die ukrainische Halbinsel Krim 2014 habe sich die Einstellung der Menschen im russischsprachigen Teil im Osten der Ukraine stark verändert. „Die Leute dort mögen Putin nicht. Sie sind patriotisch und wollen jetzt kämpfen“, sagt Benderski, der glaubt, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht damit gerechnet habe, auf so großen ukrainischen Widerstand zu treffen. „Er hat wohl gedacht, der Osten habe nur auf ihn gewartet. Er dachte wohl, das werde ein leichter Krieg für ihn.“ Benderski vermutet, dass Putin einen Machtwechsel in der Ukraine herbeiführen und die östlichen Teile des Landes haben will. „Ich hoffe, die Menschen verstehen jetzt endlich, wer Putin ist.“

Dass dieser nach der Invasion der Ukraine nicht aufhören wird, glaubt Irina Kirch. Die 46-Jährige kam vor 26 Jahren als jüdische Immigrantin aus der Ukraine nach Speyer, wo sie heute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt. Ursprünglich stammt sie aus Winnyzja, der 370.000-Einwohner-Stadt, in die viele Ukrainer aus dem Osten gerade fliehen. Auch Kirch hat in ihrem Heimatland noch Verwandte und Freunde, unter anderem ihre Tante lebt in der Hauptstadt Kiew. Fast stündlich telefoniert Kirch mit allen. „Wenn die Sirenen wieder losgehen, rennen alle in den Keller“, erzählt sie aus den Gesprächen mit der Tante in Kiew. Über ihrer Heimatstadt habe es schon mehrere Raketenabwürfe gegeben. „Es muss dringend etwas passieren“, sagt sie. „Was meine Freunde erzählen, ist wirklich schlimm.“

Deutschland darf sich nicht in Gefahr bringen

Kirch sagt, dass ihre Freunde und Familie in der Ukraine auf den Angriff vorbereitet waren. „Schon vor einer Woche haben sie davon gesprochen. Die Koffer waren schon gepackt. Aber alle hatten gehofft, dass Putin noch zur Vernunft kommt.“ Kirch wundert sich, dass niemand in das Geschehen eingreift. „Aber ich will Deutschland natürlich auch nicht in Gefahr bringen“, sagt sie, „das ist auch meine Heimat.“ Es müsse eine höhere Macht geben, die Putin aufhalten kann. Kirch glaubt, dass Putin mehr Macht will und deshalb nicht aufhören wird. „Dass unsere Demokratie so weit entwickelt ist, ist bestimmt ein Grund für die Invasion.“ Die russischen Fernsehsender, die Kirch zu Hause in Speyer empfängt, schaut sie nicht mehr. „Meine Freunde haben mir davon abgeraten.“ Am liebsten würde sie jetzt mit ihnen zusammen in Sicherheit sein.

Seit Donnerstag lebt auch Marina Nikiforova, Geschäftsführerin der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, im Ausnahmezustand. 1998 ist sie gemeinsam mit ihrer Schwester aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, die Eltern sind ihren Töchtern zwei Jahre später gefolgt. Familiäre und freundschaftliche Kontakte in die Heimat seien nie abgebrochen, erklärt Nikiforova ihre Verbundenheit mit den Menschen, die jetzt einem Angriffskrieg hilflos ausgeliefert sind. „Ich überlebe einen zweiten Krieg nicht“, habe ihre 90-jährige Tante verzweifelt gesagt, berichtet Nikiforova von einem besonders emotionalen Telefonat nach Odessa. „Mein Vater hält die Angst um seine Schwester kaum aus“, schildert sie die Sorgen, die die Familie in Neustadt seit dem frühen Donnerstagmorgen umtreiben.

Ihre Schwiegermutter indes habe die Hoffnung auf Hilfe nicht aufgegeben. Ihre Schulfreundin habe ihr schreckliche Bilder vom Krieg direkt vor ihrer Haustür geschickt. „Kommt alle zu uns“, habe sie Verwandten und Freunden in der Ukraine angeboten, sagt Nikiforova. „Viele sind zu alt, die anderen wollen ihre alten Eltern nicht zurücklassen“, beschreibt sie die ausweglose Lage ihrer Liebsten in der Heimat. „Inzwischen kommt ohnehin niemand mehr heraus.“

Viele sind zu alt, um zu fliehen

Viele Mitglieder der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz stammten aus der ehemaligen UdSSR und seien ausschließlich russischer Propaganda in Rundfunk und Fernsehen ausgesetzt, sagt die Geschäftsführerin. „Mitglieder aus der Ukraine und Usbekistan sind einfach nur entsetzt.“ Bis zur letzten Minute hätten sie alle auf eine friedliche Lösung gehofft. „Das war leider eine Illusion“, sagt Nikiforova.

An das Versprechen „Nie wieder Krieg“ hat Paul Neumann bis zum Angriff der Russen auf die Ukraine fest geglaubt. „Am Donnerstag bin ich in einer anderen Welt aufgewacht“, sagt der Vorsitzende des Römerberger Tschernobyl-Kreises, Initiator der seit 1991 jährlich dreiwöchigen Ferienaktion für Kinder aus den verstrahlten Gebieten in Belarus und Vorstandsmitglied des 1989 gegründeten Freundeskreises Speyer-Kursk. „Dass es so weit kommt, hätte ich nie gedacht“, sagt der 78-Jährige. Der russische Staatspräsident Wladimir Putin habe seinen Glauben an die Vernunft in einer Nacht zunichte gemacht.

Den Angriff auf die Ukraine vergleicht Neumann mit dem genauso völkerrechtswidrigen Angriff Adolf Hitlers auf Polen am 1. September 1939. „Das, was jetzt passiert ist, ist eine Blaupause“, sagt er. „Ich bin sehr beunruhigt“ schildert Neumann seine Sorgen um die Freunde in der Ukraine. „Aber egal, was passiert: Wir werden unsere freundschaftlichen Beziehungen nicht aufgeben“, betont er. Er hofft auf ein Wiedersehen mit denen, die diesen Krieg nicht zu verantworten haben, „vielleicht in Kursk, vielleicht in Speyer oder Römerberg“.

„Putin wird seinen Preis bezahlen“

Er leide in diesen Tagen mit Russen, Belarussen und Ukrainern gleichermaßen. „Kein Volk will einen Krieg“. Das machten seine täglichen Kontakte zu Betroffenen und jeder Blick in die Geschichtsbücher sehr deutlich. „Putin wird seinen Preis spätestens dann bezahlen, wenn russische Mütter ihre Söhne in Särgen zurückbekommen“, ist Neumann überzeugt. Dennoch werde der Krieg gewachsene Beziehungen wie in Speyer und Römerberg über Jahre belasten, schätzt Neumann. „Ich bin hilflos und traurig“, beschreibt er seine Gefühlslage. Er ist gerade auf dem Weg zum Friedensgottesdienst in der Berghausener katholischen Kirche.