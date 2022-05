Spätestens durch Fernsehbilder eines russischen Angriffs auf ein ukrainisches Kinderkrankenhaus sensibilisiert, stand für den Speyerer Andreas Karl fest: „Jetzt muss ich etwas tun“, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählte. Nun organisierte der Speyerer als Privatmann bereits seine zweite Aktion. 60 ukrainische Kinder und Mütter, die zurzeit in Speyer leben, ließ er zum Kinocenter Theaterhaus im Westen der Stadt bringen. Bei Popcorn und Getränken schauten sie sich auf Einladung von Kinochef Sascha Pletsch einen Zeichentrickfilm in ukrainischer Sprache an. Karl: „So konnten sie hoffentlich für kurze Zeit ihr schweres Schicksal vergessen.“

Danach fuhr der Tross zum Postplatz, um im Café der Familie De Vico gegenüber Eis, Kaffee und Kuchen zu genießen. Der Speyerer: „Vielen Dank an alle, die diesen Tag ermöglicht haben.“ Karl nannte außerdem seine Mitstreiter Thomas Walter vom Gasthof „Zum Engel“ in Römerberg-Berghausen, Walter und Carola Kienast, Valeriya Sorochan sowie das Busunternehmen DB Regio Südwest. Fahrerin Dilajda Mahic habe sofort ihren freien Tag geopfert, alle abgeholt und wieder zurückgebracht.