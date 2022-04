Der Besuch einer Speyerer Delegation in der polnischen Partnerstadt Gniezno muss in diesem Jahr – trotz Jubiläum – ausfallen. Grund dafür ist der Krieg in der Ukraine, wie die Stadt am Freitag mitgeteilt hat. Ursprünglich sei geplant gewesen, dass eine Speyerer Delegation zum Adalbertfest am 23. April nach Polen reist, um dort mit polnischen Vertretern die 30-jährige Verbindung beider Städte zu feiern. „Angesichts des Krieges in der Ukraine entschied man sich jedoch in beidseitigem Einverständnis und mit ebensolchem Bedauern gegen die Festivität“, hieß es von der Stadt. „Eine Absage der Feierlichkeiten bedeutet keine Absage an die gewachsene und starke Freundschaft zwischen Gniezno und Speyer, die in beiden Städten von starkem bürgerschaftlichem Engagement getragen wird“, betont Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU). „Die Basis der innereuropäischen Städtepartnerschaft war einst der Aussöhnungsgedanke zwischen den Völkern. Auf diesen sollten wir uns gerade in der heutigen Zeit neu besinnen und als Gemeinschaft der Europäerinnen und Europäer zusammenhalten. Brücken bauen, miteinander in Kontakt bleiben und einander verstehen – daran arbeiten wir kontinuierlich.“ Kabs hoffe, dass das 35-jährige Bestehen „wieder in gewohnter Manier“ gemeinsam begangen werden könne. Die offizielle Partnerschaftsurkunde mit Gniezno wurde am 6. April 1992 in Speyer unterzeichnet. Zwei Jahre danach gründete sich der Freundeskreis Speyer-Gniezno. Die Städtepartnerschaft wurde zuletzt anlässlich des 25-jährigen Jubiläums im Jahr 2017 in Speyer feierlich erneuert.