Täglich kommen neue Geflüchtete aus der Ukraine in der Speyerer AfA an. Ein ganzer Bus voll ist für die kommenden Tage angekündigt. Was Speyerer und Menschen aus dem Umland jetzt tun können, um zu helfen.

Vor allem Kleider für Kinder ab drei Jahren (Größe 110) wird laut Tanka Scülfort, stellvertretende Leiterin der Speyerer AfA, dringend gebraucht. Auch Winterkleidung für Erwachsene nehme die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes im Norden der Domstadt aktuell entgegen. „Die Kleidung kann rund um die Uhr an der Pforte abgegeben werden, auch mitten in der Nacht.“ Spielzeug für die Kinder und Lebensmittel gebe es genug. Mitarbeitende von Edeka Stiegler etwa haben am Donnerstagmorgen Brezeln, Schokolade und andere Dinge vorbeigebracht. „Natürlich ist das für alle Geflüchteten und nicht nur für die ukrainischen“, sagt Scülfort. Die Spendenbereitschaft sei sehr groß.

Auf Initiative des Speyerer Stadtratsmitglieds Aurel Popescu (Linke), haben sich laut einer Mitteilung der Stadt auch zahlreiche Stadträte sowie der Stadtvorstand zusammengetan. Mit einer gemeinsamen Erklärung, die in der Stadtratssitzung am 10. März beschlossen werden soll, wollen sie bekräftigen, Menschen, die vor Krieg fliehen, zu unterstützen. „Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Angriff der russischen Armee auf die Ukraine und hoffen auf die Unterstützung und Solidarität der Menschen in Speyer und der Umgebung“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Wer privaten Wohnraum zur Verfügung stellen oder Deutsch-Ukrainisch dolmetschen kann, wird gebeten, sich per E-Mail an ehrenamt@stadt-speyer.de zu werden. Die Stadt hat auch ein Spendenkonto eingerichtet.

Die Evangelische Kirche der Pfalz, das Bistum Speyer, der Caritas-Verband, die Diözese und Diakonie Pfalz stellen nach eigenen Angaben 50.000 Euro für die Menschen in der Ukraine bereit. Auch die Kirchen bitten um Spenden.

Spendenkonten

Stadt Speyer: IBAN DE20 545 500 100 000 001 586, BIC LUHSDE6AXXX, Stichwort „Hilfe für Ukraine 31300-3794200“.

Diakonie: IBAN DE68 5206 0410 0000 5025 02, BIC GENODEF1EK1, Stichwort: Ukraine Krise.