Der Ukraine-Krieg stellt die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord vor logistische Herausforderungen. Ein Problem kann sie bisher nicht lösen: Mitgebrachte Tiere dürfen nicht rein. Freiwillige fangen die Lücke im System auf.

Die Frau bricht in Tränen aus. Brigitte Manges nimmt sie in den Arm, um zu trösten. Irina, geflüchtet aus der Ukraine, ist seit Freitag in der AfA in Speyer-Nord untergebracht. Ihre Katze, die sie auf der Flucht vor Wladimir Putins Angriffskrieg mitgenommen hat, darf nicht mit in die Aufnahmeeinrichtung. Ihr Kater Atos schläft seit Freitag in ihrem ukrainischen Auto, das sie vor der AfA in der Spaldinger Straße geparkt hat. Sie ist nicht die Einzige, die mit dem eigenen Fahrzeug gekommen ist. Der kleine Parkplatz vor der AfA ist derzeit voller Autos mit ukrainischen Kennzeichen.

Brigitte Manges, 66-jährige Rentnerin, muss Irina nun beibringen, dass sie den Kater mitnehmen will. Ein Mann vom Sicherheitsdienst übersetzt für die beiden. Manges fragt nach der Tollwutimpfung. „Jetzt kommt der Schock“, sagt sie, als sie die Übersetzung abwartet. Der Mann wird Irina mitteilen, dass sie den Kater für mindestens vier Wochen in Quarantäne geben muss. Manges behält recht, Irinas Augen werden riesig, als sie das hört. Sie ist nicht die Einzige, der es derzeit so ergeht.

Kein Platz für Tiere

Manges konnte bereits Kater Burbusik vermitteln. Er gehört der 17-jährigen Anna, die mit ihrer Oma geflüchtet ist. Von Anna hat sie ein Foto auf dem Handy, dass sie mit der Katze beim Besuch der Pflegefamilie zeigt. Ukrainer, die ihre Tiere mitgebracht haben, werden vor Ort erst mal mit Bürokratie konfrontiert: 30 Tage Quarantäne in einem Tierheim oder einer passenden Unterkunft müssen die Tiere antreten. Was auf dem Papier nachvollziehbar klingt, gestaltet sich in der Praxis schwierig. In der AfA, wo hunderte Geflüchtete spontan in Sporthallen untergebracht werden mussten, ist kein Platz für die Tiere.

Die Lösung für das Problem, zumindest in Speyer, hat derzeit zwei Namen: Brigitte Manges und Anja Stengel. Die Bilanz nach einer Woche: Manges hat drei Katzen in ihrem Zuhause bei Waldsee aufgenommen, Stengel drei Hunde. Letztgenannte leitet die Hundepension „Anjas Hundesitting“ im Rinkenbergerhof. „Eine Quarantäne kostet normalerweise 20 Euro pro Tag“, sagt Stengel. Allein die Kosten um die Auflagen des Veterinäramts zu erfüllen, etwa die sogenannte Titerbestimmung, belaufen sich auf 80 bis 100 Euro pro Tier, sagt Manges. Bislang bezahlen die beiden Frauen das aus eigener Tasche. Das Tierheim Speyer bestätigt auf Anfrage, dass dort bisher noch keine Tiere von Geflüchteten sind, auch aufgrund von Umbaumaßnahmen. Wer eine Futterspende benötige, könne sich aber dort melden. Über Spenden würden sich auch Manges und Stengel freuen. Von der Stadt Speyer gab es bisher noch keine Hilfe.

Manges: „Einige sind wieder abgehauen“

Das soll sich jetzt ändern. Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt die Stadt mit, dass daran gearbeitet werde, innerhalb der AfA eine Lösung für die Unterbringung der Tiere zu finden. Geflüchtete verbleiben dort im Schnitt drei Tage und werden dann in andere Unterkünfte verteilt, sagt Stadtsprecherin Lisa Eschenbach. „Zielführend wäre es insbesondere, wenn es hierzu eine Leitlinie von Bund und Land geben würde“, ergänzt Eschenbach. In den städtischen Unterkünften dürften die Tiere bei den Besitzern bleiben. Wer Tiere kurzzeitig aufnehmen kann, solle sich unter www.speyer.de/speyerhilft registrieren. Die Stadt versuche ein Hilfenetzwerk aufzubauen. Gesucht werden über die Hilfe-Webseite auch Tierärzte, die Tiere kostenlos behandeln möchten. Bei Tierarztkosten wolle die Stadt aushelfen, wenn Geflüchtete diese nicht selbst tragen können, verspricht Eschenbach.

Das Hilfenetzwerk Manges und Stengel funktioniert bereits. Kommen Geflüchtete mit Tieren zur AfA, dann erhält Manges einen Anruf von einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes. Von Waldsee aus ist sie in wenigen Minuten da. Und doch seien manche Geflüchtete dann nicht mehr auffindbar. „Einige sind offenbar wieder abgehauen, als sie gehört haben, dass Tiere nicht mit hinein dürfen“, erzählt sie.

Übergabe auf dem Parkplatz

Die drei Hunde Miki, Kapa und Ponchik hat Stengel extra zum Termin mitgebracht – in Abstimmung mit dem Veterinäramt. Die ukrainischen Besitzer könnten sie bei der Gelegenheit gleich begrüßen, so der Plan. Doch von ihnen kommt niemand, der Kontakt über Whatsapp gestaltet sich schwierig. „Es gibt da drin keinen vernünftigen Empfang“, berichtet Manges von den Schwierigkeiten in der Kommunikation.

Dann erscheint doch noch eine Besitzerin. Sie wirkt aufgebracht. Die Familie werde noch heute mit dem Bus nach Hermeskeil oder Kusel gebracht. Einen Quarantäne-Standort dort, wo die Familie hingebracht wird, gibt es noch nicht. Die Hunde Miki und Ponchik, beides Yorkshire Terrier, müssen in Speyer bleiben.

Auch im Gespräch mit Irina fällt nach rund 40 Minuten eine Entscheidung. Die Ukrainerin übergibt ihre Katze am Parkplatz. Erneut bricht sie in Tränen aus. Manges drückt sie noch einmal.