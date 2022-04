Probleme bei der privaten Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten meldet die Stadtverwaltung Speyer. Sie verbindet damit einen Appell. Es sei mehrfach vorgekommen, dass Personen ihre Bleibe kurzfristig verlassen mussten. „Dies ist insofern problematisch, als die betreffenden Personen in der Regel bereits in der Ausländerbehörde und dem Bürgerbüro registriert sind und somit nicht an die AfA verwiesen werden können“, so die Stadt. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) lobt die vielen engagierten Helfer in Speyer, bittet aber darum, den Geflüchteten einen sicheren Rahmen zu bieten und ihnen möglichst eine längerfristige Unterbringung zu ermöglichen.

Der andere unerwünschte Fall seien die erlebten Versuche, aus der Notlage Vorteile zu ziehen. Kabs: „Es wurden schon private Mietverträge zu horrenden Preisen mit aufgenommenen Personen abgeschlossen, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders.“ Bezüglich der Größen und Kosten gebe es Vorgaben, die bedacht werden sollten, bevor Wohnraum angeboten wird. Informationen gebe es unter E-Mail ukrainehilfe@stadt-speyer.de oder zweisprachig unter www.speyer.de/speyerhilft.

Gemeinschaftsunterkunft fertig

Laut Verwaltung haben sich seit Kriegsbeginn 320 Ukrainer in Speyer angemeldet. Sollten der Stadt in nächster Zeit vom Land Personen zugewiesen werden, würden diese in erster Linie in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, so eine Sprecherin. Ab Montag stehe dafür das 2021 aufgegebene Quartier im Birkenweg wieder zur Verfügung. Es sei neu möbliert worden. Im ehemaligen Stiftungskrankenhaus solle eine weitere Gemeinschaftsunterkunft entstehen, für deren Eröffnung es allerdings noch keinen Termin gebe.