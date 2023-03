534 ukrainische Flüchtlinge waren Ende 2022 in Speyer registriert, 63 mehr als im Juni zuvor. In der Jahresbilanz der Stadt wird deutlich, dass sie vom Land und von Spendern so gut finanziell ausgestattet wurde, dass noch Geld übrig ist.

Die Spendenbereitschaft in Speyer war groß, als Ukrainer ab Februar 2022 aus ihrem Heimatland flüchten mussten. Die Stadt bilanziert auf den von ihr verwalteten Konten einen Eingang von 162.888 Euro, von denen 78.439 Euro nicht verbraucht und ins neue Jahr übertragen worden seien. Die Statistik weist Aufwendungen von 506.635 Euro und einen Gesamtüberschuss von 317.251 Euro aus. Die Zuweisungen vom Land an die Stadt für die Kriegsflüchtlinge seien nicht komplett aufgebraucht worden. 247.614 Euro seien als einmalige Sonderzahlung geflossen.

Die Stadt-Finanzen haben davon profitiert, dass Ukrainer, die vom deutschen Staat Hilfe zum Lebensunterhalt benötigen, seit Juni nicht mehr dem Sozialamt, sondern dem Jobcenter zugeordnet sind. Zuerst noch von der Stadt zu tragen sind Unterkunftskosten für Empfänger von Arbeitslosengeld II und Leistungen an 34 Empfänger von Grundsicherung für ältere Menschen.

Großteil in Privatwohnungen

Die größte Herausforderung in städtischer Verantwortung besteht in der Unterbringung der Flüchtlinge. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. „Einige Personen sind jetzt als ,Obdachlose’ eingewiesen, da sie auf dem freien Wohnungsmarkt noch keine Wohnung finden konnten“, so die Stadtverwaltung. Zum 31. Dezember waren in ihrer Verantwortung 139 Ukrainer im Birkenweg 94 und 26 in angemieteten Wohnungen einquartiert. Die restlichen 369 Personen lebten ohne Hilfe der Stadt in Privatwohnungen.

55.748 Euro hat die Stadt 2022 der Statistik zufolge für die Unterbringung von Ukrainern in Privatwohnungen bezahlt. 19.225 Euro kamen für Übernachtungen in der Jugendherberge hinzu. Für die Ausstattung von Räumlichkeiten – unter anderem mit 15 Herden, 60 Kühlschränken, zehn Waschmaschinen – sowie Bauunterhalt fielen knapp 135.000 Euro an. Zur Integration tragen Kitas und Schulen bei. 83 Kinder in Schulen und zehn in Kitas in städtischer Trägerschaft sind aufgelistet.