Solidaritätsbekundungen für die Ukraine bieten in der Domstadt nach wie vor Gesprächsstoff. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer verwehrt sich gegen Kritik von ukrainischer Seite.

Anlass ist die Lichterkette vom 24. Februar, in deren Nachgang sich in Speyer lebende Ukrainer gegenüber der RHEINPFALZ über Appelle gegen Waffenlieferungen in ihr Land beschwert hatten. Das Bündnis für Demokratie und Zivilcourage betont, dass dieses keine offiziellen Äußerungen bei ihrer Veranstaltung gewesen seien: „Auf dieser Mahnwache gab es keinerlei Redebeiträge.“ Ein zitierter Satz des protestantischen Oberkirchenrats Markus Jäckle sei in anderem Kontext gefallen. Am selben Abend gab es ein ökumenisches Friedensgebet im Dom.

Die Lichterkette habe nicht nur an den Beginn des Krieges in der Ukraine ein Jahr zuvor erinnern wollen, sondern auch an weitere Kriege weltweit, so das Bündnis. Bei dessen Charakter gelte: „In unserem Bündnis sind mehr als 40 Organisationen, Parteien, aber auch Privatpersonen vereint. Selbstverständlich haben alle diese Menschen unterschiedliche Standpunkte, und trotzdem ist es an diesem Tag gelungen, all diese Menschen zu vereinen und ein gemeinsames Zeichen für Frieden in der Welt zu setzen.“ Mahnwache-Teilnehmer mit selbstgestalteten Plakaten hätten ihr Grundrecht auf freie Meinungsäußerung genutzt.

Die nächste Mahnwache zum Krieg ist bereits angekündigt. Sie findet am Samstag, 18. März, von 10 Uhr bis 12 Uhr vor dem Altpörtel statt und wird von der Friedensinitiative Speyer veranstaltet. Ihr Ziel: „Es müssen so schnell wie möglich Verhandlungen beginnen, um den Krieg zu beenden und die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges abzuwenden.“