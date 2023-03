Der genaue Zeitplan für den Transport des fast 50 Meter langen und ungefähr 500 Tonnen schweren Unterseeboots U17 ins Technik-Museum Speyer steht fest: Am 28. April soll das Großexponat auf einem Schwimmponton in Kiel ablegen und am 21. Mai schließlich vom Naturhafen Speyer aus die letzten Meter auf der Straße in die Technik-Sammlung zwischen Flugplatz und B39 rollen. Wie das Museum am Freitagnachmittag mitgeteilt hat, gilt dieser Zeitplan unter dem Vorbehalt, dass „alles gut läuft“. Von der Bewältigung der organisatorischen und technischen Herausforderungen abgesehen, muss auch der Rhein mitspielen.

Bei Hochwasser und bei Niedrigwasser wäre der Transport zumindest erschwert, wenn nicht unmöglich. Derzeit führt der Rhein im Bereich von Speyer mit einem Pegelstand von knapp unter 2,50 Metern Niedrigwasser. Als Mittelwasser gelten rund 3,50 Meter. „Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren“, wird Hermann Layher, Präsident der Technik-Museen Sinsheim und Speyer, zitiert.

Rückschnitte im Auwald für den Transport

Nach umfangreichen Prüfungen habe sich gezeigt, dass der Transport direkt zum Sinsheimer Museum nicht umsetzbar sei. Deshalb habe man sich im Januar 2023 für den Umweg über Speyer entschieden, wo nötige Umbauten an dem 1970 vom Stapel gelaufenen und 2010 außer Dienst gestellten U-Boot erledigt werden könnten. Besiegelt wurde dies mit der Unterzeichnung eines Leihvertrags durch den Museumspräsidenten. Mit im Boot bei der Aktion sind der Verband Deutscher U-Bootfahrer und die Spedition Kübler.

Wie die RHEINPFALZ zuvor berichtet hatte, waren zur Vorbereitung für den Transport der U17 Rückschnitte von Bäumen im südlichen Auwald angekündigt worden. Diese hatten sich jedoch großteils als Kahlschlag entpuppt. Was Prüfungen zum Naturschutz und ökologische Ausgleichsmaßnahmen angeht, blieben Umweltamt und Museum bisher Antworten schuldig.