Ein wenig Pech hatte die U20-Auswahl des TSV Speyer und der SG Südpfalz am Wochenende bei der Endrunde um die Deutschen Meisterschaften im Volleyball. Am Schluss landete sie auf Platz 15.

Gleich im ersten Spiel sollte laut Betreuer Gerrit Jann ein Sieg her, um zumindest den dritten Platz in der Vorrundengruppe zu erreichen und somit die Trostrunde zu vermeiden. Gegen den Turn-Klubb zu Hannover gelang der Auswahl aus Rheinland-Pfalz ein 2:1 (16:25, 25:17, 19:17)-Erfolg. Damit war das erste Ziel erreicht. Gegen den großen Favoriten TV Rottenburg war die Jann-Truppe beim 0:2 (18:25, 12:25) weitestgehend chancenlos. Etwas enger ging es anschließend bei der 0:2 (27:29, 11:25)-Niederlage gegen den bayerischen Vertreter ASV Dachau zu. Zum Leidwesen der Pfälzer gewann zwischendurch Hannover sein Spiel gegen Dachau mit 2:1 und holte beim 1:2 gegen den baden-würrtembergischen Verein TV Rottenburg zumindest einen Satz. Damit lagen die Norddeutschen bei gleicher Punktzahl und dem besseren Satzverhältnis am Ende doch wieder vor der Jann-Auswahl. „Die Niederlagen gegen Dachau und Rottenburg gehen in Ordnung. Das sind Volleyball-Stützpunkte“, erklärte Jann. Seine Mannschaft musste dann den Gang in die ungeliebte Platzierungsrunde antreten. „Das war natürlich traurig“, so Jann.

Hier unterlag die U20-Spielgemeinschaft im vierten Spiel am Samstagabend dem TSV Dessau aus Sachsen Anhalt mit 0:2 (18:25, 25:27). „Wir waren am Ende platt“, resümierte Jann. Am Sonntagmorgen war dann die Mannschaft von Übungsleiter Gerrit Jann als erstes Team auf dem Feld. Im Spiel um Platz 15 standen die L.E. Volleys aus Leipzig (Sachsen) auf der anderen Seite des Netzes. Mit einem 2:0 (25:21, 25:21)-Erfolg verwiesen die Pfälzer den Gegner auf den letzten Platz des Turniers. „Die Stimmung war durch den Sieg am Ende gut“, erklärte Jann.