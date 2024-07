Seit Sonntagmittag laufen die letzten Vorbereitungen der Technik-Museen Sinsheim Speyer für den „Roll-on“ des U-Boots U17 im Speyerer Auwald auf einen Ponton im Berghäuser Altrhein. Den Straßentransport des künftigen Ausstellungsstücks vom Technik-Museum Speyer zum Naturhafen hatten am Sonntagvormittag mehrere Hundert Schaulustige verfolgt. Laut Polizei, die zur Kontrolle im Einsatz war, lief alles reibungslos und störungsfrei. Die Planungen sahen zunächst vor, dass der Schwertransport – allein das U-Boot wiegt trotz Demilitarisierung und des Ausbaus der Batterien noch ungefähr 350 Tonnen – bereits im Lauf des Montags auf den Ponton gefahren wird. Am Montagnachmittag teilte das Presseteam der Museen dann mit, dass dieser wichtige Transportabschnitt erst am Dienstagvormittag erfolgen soll. Eine nähere Erklärung für die Verzögerung, die den Zeitplan des vierwöchigen Transports zum Technik-Museum Sinsheim nicht ins Wanken bringe, gaben die Pressebeauftragen auch auf Nachfrage nicht ab. Vorgesehen ist, dass der Ponton mit der U17 am Freitag, 5. Juli, mit Zwischenziel Mannheim ablegen soll. Bis dahin ist der Auwaldbereich für die Öffentlichkeit gesperrt. Akkreditierte Pressevertreter erhalten in bestimmten Zeitfenstern Zutritt. Die Museen haben einen Live-Stream zu dem Transport geschaltet: https://u17.technik-museum.de/de/u17-live.