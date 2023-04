In Speyer sorgt die am 17. Mai geplante Ankunft des U-Boots U 17 für das Technik-Museum wegen Rodungen im Auwald für Diskussionen. Am Technik-Museum Sinsheim, wo es als Exponat nach einer Sanierungsphase am Speyerer Partnerstandort ausgestellt werden soll, ist man hingegen schon in Vorfreude. Das Museum hat dort nach eigener Mitteilung eine „U-Boot-Bar“ eröffnet. „Da sich nun der Transport ins Technik-Museum Sinsheim verzögert, hat sich die Freizeiteinrichtung ein U-Boot aus Holz zugelegt“, heißt es.

Der 30 Meter lange Rumpf aus Schiffssperrholz, Bambus, Blech und Styropor sei drei Monate lang restauriert und in der Museumswerkstatt zu einer sechs Tonnen schweren Bar umgebaut worden. Sie diene als „eine Art Symbol, damit die Besucher sich an die Optik gewöhnen“. Ein Teil der Betriebseinnahmen komme dem Transport des Unterseeboots der Klasse 206 A als Spende zu Gute.

Dessen Vorbereitungen in Speyer haben – wie berichtet – politischen Ärger nach sich gezogen. Die von Dezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) verantwortete Umweltbehörde musste sich wegen der Genehmigung scharfer Kritik vor allem der Grünen stellen. Auch eine Strafanzeige erfolgte aus deren Reihen. Ermittlungen laufen. Die Reise des U 17 beginnt Ende April in Kiel. Am 17. Mai soll der Transport am Speyerer Naturhafen anlanden, am 21. Mai der Straßentransport zum Technik-Museum beendet sein.