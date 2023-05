Für die Ankunft des U-Boots U17, das in der kommenden Woche am Speyerer Naturhafen anlanden soll, wird der Berghäuser Altrhein vom Mittwoch, 17. Mai, 0 Uhr, bis Samstag, 20. Mai, 20 Uhr, gesperrt. In diesem Zeitraum dürfen weder gewerbliche Schiffe noch Kleinfahrzeuge und Boote mit und ohne Maschinenantrieb das Gewässer befahren. Dies geht aus einer Allgemeinverfügung vor, die die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt als Obere Wasserbehörde erlassen hat. Zur Begründung führt die SGD aus, dass die Wasserfläche des beliebten Freizeitgewässers „sehr beengt“ sei. Das Befahrungsverbot soll verhindern, dass sich der 85 Meter lange Schwimmponton mit dem U-Boot und andere Wasserfahrzeuge ins Gehege kommen. Die Sicherheit des Bootsverkehrs auf dem Berghäuser Altrhein sei für die Zeit der Ankunft von U17 nicht gewährleistet, daher sei die Sperrung zur Gefahrenabwehr „geeignet, erforderlich und angemessen“, so die SGD. Wie das Technik-Museum mitteilt, hat sich der Transport des U-Boots, das eine Leihgabe der Bundeswehr an das Technik-Museum ist, am Donnerstagmorgen im niederländischen Dordrecht auf den Weg gemacht. Am Mittwoch, 17. Mai, wird es am späten Vormittag im Auwald erwartet. Das Anlegemanöver werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so das Museum. Als nächstes werde mit einem 200 Tonnen-Kran eine Rampe vom Land auf den Ponton gebaut, bevor auf dem Ponton selbst mittels acht Hydraulikzylindern das 500 Tonnen schwere U-Boot mindestens 1,40 Meter angehoben wird. Danach werde ein 30-achsiger Tieflader unter die Konstruktion fahren und das Boot auf ihm abgesetzt. Am Sonntag, 21. Mai, folgt ab 8 Uhr der Straßentransport ins Technik-Museum Speyer.