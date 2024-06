U17 begibt sich auf seine wohl letzte Fahrt von Speyer zum endgültigen Liegeplatz im Technik-Museum Sinsheim. Am Sonntag, 30. Juni, wird das U-Boot vom Technik-Museum zum Naturhafen im Auwald gebracht. Wie die Stadt mitteilt, wird bereits ab Mittwoch, 26. Juni, der Bereich um den Naturhafen samt Ableger der Rheinhäuser Fähre an der Zufahrt zur Industriestraße (K3) für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Dies sei für vorbereitende Arbeiten notwendig. Unbefugten könne kein Zugang gewährt werden. Vor Ort erfolge eine Einlasskontrolle.

Am Sonntag wird demnach U17 vom Museumsgelände mittels Großraum- und Schwerlasttransport über Heinkel- und Industriestraße in den Naturhafen gebracht und für die Weiterfahrt vorbereitet. Auf der gesamten Strecke gilt laut Stadt ein beidseitiges Halteverbot, der Parkstreifen entlang der Industriestraße wird am Sonntag gesperrt. Gesperrt wird am Sonntag auch die Heinkelstraße zwischen Industriestraße und Einmündung Geibstraße von etwa 7.30 bis 9 Uhr. Im Verlauf des Transports wird auch die Industriestraße zwischen der Anschlussstelle B39/Speyer-Zentrum und der Stockholmer Straße (Pleiad) von etwa 8.30 bis 12 Uhr voll gesperrt. Der Zugang zur „ParkStadt“ werde über die Straßen Am Technik Museum/Geibstraße/Am Neuen Rheinhafen jedoch fast durchgängig möglich sein.

Nicht mit Auto anreisen

Die Stadt weist darauf hin, dass Zuschauer nicht mit dem Auto anreisen sollten, „da auf der gesamten Umleitungs- und Transportstrecke keine Parkplätze zur Verfügung stehen“. Gegebenenfalls solle man „die üblichen Großparkplätze im Stadtgebiet nutzen“. Als Beobachtungspunkt eigne sich der Gehweg an der Industriestraße. Die Einmündungen Heinkelstraße/Ausfahrt Technik-Museum, Heinkelstraße/Industriestraße sowie Industriestraße/Zufahrt Naturhafen seien zum Rangieren großräumig gesperrt. Weiterhin ist laut Stadt der Auwald vom 26. Juni bis 5. Juli gesperrt und für Angler wie Erholungssuchende nicht zugänglich. Die Fähre ist in diesem Zeitraum nicht in Betrieb.Am Freitag, 5. Juli, soll U17 dann tatsächlich auf seinem Ponton letztmals ablegen.