Das Technik-Museum bietet im Oktober mehrere besondere Führungen an. Zunächst kommen am 12. und 13. Oktober ehemalige U-Boot-Fahrer nach Speyer und führen durch U-Boot U9. Rund eine Woche später, am 19. Oktober treffen Museumsbesucher auf die frühere Besatzung des Seenotkreuzers John T. Essberger. Zum Abschluss erklären die Piloten, Techniker und Mechaniker der Transall C 160 am 26. Oktober alles rund um das legendäre Transportflugzeug der Bundeswehr Alle drei Erlebnisführungen finden an den genannten Tagen zwischen 10 und 17 Uhr mehrmals täglich statt und sind im Museumseintritt inkludiert. Informationen zu den Rundgängen und den Großexponaten: www.speyer.technik-museum.de/.